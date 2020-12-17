سياسية
البرهان وقيادات الجيش يصلون القضارف لتفقد القوات السودانية
وصل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وقيادات من الجيش، إلى ولاية القضارف لتفقد القوات السودانية بعد حادثة الاعتداء من القوات الإثيوبية وقوات الأمهرا.
وتلقى البرهان تنويراً حول تقدم الجيش وتمركز القوات والانتشار بالشريط الحدودي في أعقاب حادثة منطقة أبو طيور بولاية القضارف.
وأعلن الجيش السوداني في وقت مبكر من صباح اليوم “الخميس”، حالة التأهب القصوى في ظل استمرار التعزيزات العسكرية على طول الشريط الحدودي.
المصدر: باج نيوز
تعليق واحد
اى باعوضة تزن في الحدود تاخذ طلقه نطالب بفتح المعسكرات للمعارضة الإثيوبية و الاريتريا و المصرية و التشادية و السعودية و الليبيا بالسودان اضف لذلك اى دوله استقبلت المعارضة السودانية براضيها و قدمت لها الدعم نطالب حتى بفتح معسكرات للمعارضة الاوربية و العين بالعين و السن بالسن و ….
لم يامرنا الله تعالى و لا رسوله عليه افضل الصلاة وأتم التسليم
بان نكون كالاغنام نذبح و نسلخ و نقول المسامح كريم لا هذا ليست ما اتت به الرسول بل مع الدعوة امروا بالدفاع عن النفس و محاربة الفاضل و دك عروش و اوكار الشرك و الضلال بالجهاد لم يامر رب العالمين بان نكون عباد الله الممرمطين و المقهورين و المستعمرين.
قال تعالى
.وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
صدق الله العظيم