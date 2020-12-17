البرهان وقيادات الجيش يصلون القضارف لتفقد القوات السودانية





وصل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وقيادات من الجيش، إلى ولاية القضارف لتفقد القوات السودانية بعد حادثة الاعتداء من القوات الإثيوبية وقوات الأمهرا.

وتلقى البرهان تنويراً حول تقدم الجيش وتمركز القوات والانتشار بالشريط الحدودي في أعقاب حادثة منطقة أبو طيور بولاية القضارف.

وأعلن الجيش السوداني في وقت مبكر من صباح اليوم “الخميس”، حالة التأهب القصوى في ظل استمرار التعزيزات العسكرية على طول الشريط الحدودي.

المصدر: باج نيوز