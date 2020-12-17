أبي أحمد: حادث الحدود لن يؤثر على علاقتنا مع السودان
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس، أن الحادث الذي شاركت فيه ميليشيا محلية على الحدود مع السودان لن يؤثر على العلاقات بين البلدين.
وقال أبي أحمد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “نتابع عن كثب حادث الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية”.
وأضاف أبي أحمد: “مثل هذه الأحداث لن تؤثر على الروابط بين البلدين لأننا نستخدم الحوار دوما في حل القضايا”.
وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي قائلا: “من الواضح أن أولئك الذين يثيرون الخلافات لا يفهمون قوة علاقتنا التاريخية”.
وقتل 4 عسكريين سودانيين، في مواجهات مع ميليشيات مسلحة إثيوبية، ليل الثلاثاء، على الشريط الحدودي بين البلدين.
وذكر موقع “سودان تريبيون”، الأربعاء، أن القتلى الأربعة بينهم ضابط برتبة رفيعة، مشيرا إلى إصابة 12 عسكريا سودانيا آخرين في المواجهات نفسها.
وعلى إثر الحادث، زار رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، الحدود الإثيوبية.
وأعلن الجيش السوداني، أنه “أرسل تعزيزات كبيرة للحدود مع إثيوبيا بعد مقتل عدد من جنوده”، كما تقدمت الخرطوم بشكوى للاتحاد الإفريقي ومنظمة “إيغاد” بشأن الاعتداءات الإثيوبية، حسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه “يتم التواصل مع أديس أبابا لوقف الاعتداءات من ميليشيات وقوات إثيوبية”، مشددا: “سنتصدى بقوة لأي محاولات عسكرية لاختراق حدودنا”.
وأشار البيان إلى تعرض قوة من القوات المسلحة لكمين من القوات والمليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية ونتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات، وذلك أثناء عودتها من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الحدود السودانية.
العربية نت
3 تعليقات
حادث الحدود لن يؤثر وسد النهضة لن يؤثر وعمليات تقراي لن تؤثر على السودان وكله يؤثر بالفعل على السودان😠 ويحاول ضرب نجاحاته ورفعه من قائمة الإرهاب حسدا من أبيي أحمد، الآن ستلحق بمنقستو هايلي مريم.
هل الاعتداء على الجيش في الفشقة هو إتفاق بين حمدوك وآبي أحمد لإضعاف الجيش السوداني وضربه بالتزامن مع القانون الأمريكي الذي صاغته قحت ضد جيشنا؟
بلا علاقات تاريخية بلا كلام فارغ معاك .. انتوا احترمتو العلاقات التاريخية حتى تتحدث عنها ؟ ليكم عشرات السنين بتقتلوا المزارعين السودانيين وتحتلوا اراضيهم وتعتدوا على الجيش السوداني ولحم اكتافكم من خير السودان … لذلك يجب ان تدفعوا ثمن اي سوداني قتل من طرف جيشكم او مليشياتكم سواء كان مزارع او عسكري وتدفعوا ثمن اي ارض احتليتوها بعد داك تعال اتكلم عن الاستهبال والعلاقات التاريخية !!!!!!!! انت بتتذرع بالمليشيات فاما ان توقفوها انتم او تسمحوا للجيش السوداني بمطاردتها وايقافها داخل حدودكم او انشاء قوات مشتركة والا فيجب ان تدفعوا الثمن لانه حينها تكون هذه المليشيات تعمل بمباركتكم وحمايتكم !!! فاثيوبيا تاريخ طويل من الاستهبال على السودان بالرغم من ان ملايين الاثيوبيين ولعشرات السنين يقتاتون على حساب الشعب السوداني الطيب !!!! والحكمة في بيت الشعر تقول : ان انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمردا ….