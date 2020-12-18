رشيد سعيد يدعو الإعلام لتوطين أعمال التنمية المستدامة





أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد، مساعي الحكومة لتنفيذ الكثير من الأولويات التي تتناسب مع التنمية المستدامة وعلى رأسها قضية السلام والصحة والتعليم .

ودعا رشيد لدى مخاطبته ختام ورشة دور الإعلام في توطين وتنفيذ جدول اعمال 2030م للتنمية المستدامة، بوزارة الإعلام امس، دعا لتوعية المواطنين وإرشادهم وتنويرهم عبر القطاعات المختلفة، مؤكدا قيامهم كوزارة بتنفيذ ما يليهم من برامج بالرغم من وجود العديد من الصعوبات التي أعاقت تنفيذ العديد من المشروعات آخرها جائحة كورونا.

وقال إن أغلب هذه الورش يتم تنظيمها داخل ولاية الخرطوم، واعدا بنقلها إلى الولايات خصوصا المناطق المتأثرة بالحرب متي ما تحسنت الظروف الاقتصادية.

السوداني