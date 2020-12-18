الحكومة الإثيوبية تستدعي سفير السودان وتبلغه احتجاجها على تحركات القوات المسلحة





استدعت وزارة الخارجية الإثيوبية سفير السودان في أديس أبابا وأبلغته احتجاجها على ما أسمته (تعدي القوات السودانية على الأراضي الإثيوبية)، وطالبته بوقفها على الفور، وذكرت مصادر موثوقة أن السفير رد بالتأكيد على أن تحركات القوات المسلحة السودانية تمت داخل الحدود السودانية واستهدفت تأمين أراضٍ سودانية ظلت تتعرض إلى تعديات مستمرة من قِبل عصابات الشفتة الإثيوبية، مشيراً إلى أن الجيش السوداني تعرض إلى تعدياتٍ مسلحة أوقعت شهداء وجرحى بين صفوفه خلال الأيام الماضية.

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