والى جنوب دارفور يتعهد بحل مشكلة الخبز





تفقد والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحق عدداُ من المخابز بمدينة نيالا على إمتداد شارع السوق الشعبي جنوب الوادي، ووقف على كميات الدقيق الموجود بالمخابز وحجم قطعة الخبز.

وأكد الوالي خلال جولته التفقدية لهذه المخابزوالإستماع لشكاوى المواطنين والمشكلات التي تواجههم في كيفية الحصول على الخبز، أن كميات الدقيق الموجودة بالمخابز كافية وتغطي حوجة المواطنين بالأحياء حول السوق الشعبي ودعا المواطنين الى التبليغ الفوري لأقرب مركز شرطة في حالة وجود أي تلاعب بالخبز، مبشراً المواطنين بإختفاء ظاهرة الصفوف في المخابز في مقبل الايام بجنوب دافور.

وشدد الوالي خلال تفقده المخابز على أهمية المحافظة على اوزان الخبز وان لايقل وزن قطعة الخبز المدعومه عن (٦٠) جراما مقابل (5) جنيهات.

سونا