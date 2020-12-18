لجان المقاومة: الخروج في 19 ديسمبر لإعلان وفاة شرعية السلطة الحاكمة والتوجه لإسقاطها بشقيها العسكري قبل المدني





لجان مقاومة ولاية الخرطوم وكتلة أحياء أم درمان.

#بيان_مشترك .. 19 ديسمبر بداية إسقاط السلطة الإنتقالية

الثورة طريقي وأيامي

معدودة وتحيا الحرية

نحن جيل يعشق التحدي

ننتصر او ننتصر

يا جماهير شعبنا الباسلة

تقترب منا الذكرى الثانية لإنطلاق ثورة ديسمبر المجيدة و ثوار البلاد يعدون العدة لإنطلاق جولة جديدة من جولات هذه الثورة بعد ان تابع شعبنا أداء السلطة الإنتقالية بشقيها، مستمسكا بآماله التي أحيتها ثورة ديسمبر، وتطلعه لفجر قريب، إلا أن مجمل تصرفات السلطة الانتقالية وحاضنتها لا تبشر بجدية أو عزيمة على المراجعة أو الإصلاح، بل هي سادرة في غيّها، تتعامل مع مواقع المسؤولية كغنائم، ضاربة عرض الحائط بالكفاءة والمعايير، فامتلأت الوزارات واللجان وحكومات الولايات بمحاسيب وشلليات، مستبدلة تمكينًا بتمكين، وولاء بولاء، فساد التخبط وتداخل الصلاحيات.

فبدل الإقرار بالأخطاء والتصحيح، تطمع في المزيد من المحاصصات، متجاهلة معاناة من أتوا بها وصبرهم الآخذ في النفاذ بعد أن احالو حياة الناس إلى جحيم، كما إمتد تمادي النخبة الحاكمة إلى لتماهي مع عسكر البشير و التبرير لتمدد العسكر وهيمنتهم علي مفاصل البلاد الأمنية والإقتصادية وتغولهم علي ملفات السلام وتفكيك التمكين وترأس جهاز أمن الحركة الإسلامية الدموي تحت دعاوى التناغم والحفاظ علي إستقرار البلاد، متناسين أن عزيمة ثائرات وثوار ديسمبر لا تخبو جذوتها تحت الرماد.

شعبنا الغلاب

إن الطريق الذي تسير فيه السلطة الإنتقالية عبر سياساتها الرعناء حتما لن يؤدى إلي معالجة جذور أزمات البلاد التاريخية، إننا نؤمن تماما أن لا خلاص لهذه البلاد وشعبها إلا بإقتلاع شراكة الدم التي قطعت الطريق أمام إنزال شعارات وأهداف الثورة علي الواقع المعاش،وتكوين السلطة المدنية الكاملة لتنفيذ برامج الثورة السياسية والإقتصادية والإجتماعية المعلنة والمتفق عليها في إعلان الحرية والتغيير ، فأحجار المحاصصات و التهافت علي المناصب لا يمكنها الوقوف امام عظمة نهر ديسمبر المتدفق ببسالة شعبه ودماء شهدائه.

ندعوكم للخروج في التاسع عشر من ديسمبر لإعلان وفاة شرعية السلطة الحاكمة، والتوجه نحو إسقاطها بشقيها العسكري قبل المدني وصولا لتكوين السلطة المدنية الكاملة، عبر تنظيم وتكريب أجسامكم الثورية وتصفيتها من الإنتهازيين وبداية عمليات التصعيد الثوري المفتوح مستخدمين كافة أسلحتنا السلمية المجربة وصولا للعصيان المدني الكامل.

إننا إذ ندعوكم للخروج في هذا اليوم العظيم لنؤكد على الاتي :

١.حل الحكومة كاملة فورا وتقديم أعضاء

مجلس السيادة بشقيه لإستقالاتهم .

٢.التواضع على برنامج البديل الوطني الديمقراطي الرافض لمحاصصات الأحزاب الإنتهازية وصراعاتها المستمرة علي المناصب .

٣. الدعوة لتشكيل حكومة كفاءات وطنية قومية مستقلة تعبر عن روح ثورة ديمسبر ولا ترتهن لمصائد الدولة المدنية المدعاة.

٤.إقرار برنامج مجابهة صعوبة معاش الناس المتوجه نحو الإنتاج الوطني والإستفادة من خيرات البلاد تلمحلية واستكمال محاور مطلوبات المرحلة الحرجه من تاريخنا السياسي في ما يلي السلام والحريات والحقوق والعدالة الإنتقالية عبر معالجة جذور ازمات وتشوهات الدولة السودانية التاريخية .

٥. التأكيد على كافة حقوق الثورة وحراسة مكتسباتها .

ختاما: ستخرج مواكبنا لتردد مطالبنا بذهاب هذه السلطة الكريهة “عسكر ومدنيوون” وإعلان بداية النضال نحو تكوين السلطة المدنية الكاملة لتعمل علي إنزال شعارات الثورة علي الواقع المعاش.

واهم من ظن ان الثورة السودانيه قد خبأت واندثرت، ان دماء الشهداء والجرحي، وآلام أمهات واباء الشهداء لن تروح سدى، ونعلنها أن على جماهير الشعب السوداني ان تستعد لإقتلاع الفشلة الذين احالو حياتنا الي جحيم لايطاق، في معركة قادمة فاصلة شعبنا فيها منتصر .

ندعو الثائرات والثوار للصمود والثبات في وجه الالة القمعية للسلطة، كما سنعلن إغلاق شوارع العاصمة بالكامل في حالة تعرض الأجهزة الأمنية بالعنف للمواكب السلمية، كما نرجو من الجميع إرتداء الكمامات و الإلتزام بالتدابير الصحية.

وإن هذه الثورة بالغة غاياتها

الموقعون :

كتلة أحياء أُم درمان القديمة.

📍(تنشر مسارات أم درمان لاحقا)📍

تنسيقية الكلاكلات وجنوب الخرطوم

تنسيقية لجان مقاومة الحاج يوسف

تنسيقية لجان مقاومة جنوب الحزام

تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم جنوب

تجمع لجان مقاومة جبل أولياء

#مليونية19ديسمبر

#تسقط_لمن_تظبط

18 ديسمبر 2020