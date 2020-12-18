تجمع المهنيين: مسارات الخرطوم جنوب لمليونية 19 ديسمبر نحو القصر الجمهوري





مسارات الخرطوم جنوب لمليونية 19 ديسمبر :

📍نقطة تجمع محطة 7

و تضم احياء جبرة، الصحافة، الإمتداد، العشرة

تنطلق المواكب في تمام الساعة 1 ظهراً بعد الإلتحام مع مواكب الكلاكلات و جبل اولياء و جنوب الحزام ثم تتجه شمالا صوب القصر الجمهوري.

ندعو جميع الثائرات والثوار للصمود والثبات في وجه الالة القمعية للسلطة، والرجوع وإغلاق الأحياء في حالة تعرض المواكب السلمية للقمع المباشر، ونرجو منكم الحرص علي إرتداء الكمامات والإلتزام بالتدابير الصحية.

#مليونية19ديسمبر

#تسقط_لمن_تظبط

#الثورة_مستمرة

تجمع المهنيين السودانيين