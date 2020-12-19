كسلا.. لا للعلمانية ويسقط الجميع

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2 تعليقات
ديل خاسا هههههههه
مالو خبر كم من سطر واحد خجلانين تقولوا الحقيقة الواضحة السودانيون جميعهم يرفضون العلمانية ي هبل عدا شذاذ الآفاق حمدوك وشلته الشيوعيون و من بقايا جمهوريين وبعثيين مرتزقة
.اتحداكم اعملوا استطلاعات علي الهواء مباشرة من جميع أنحاء السودان وستصلون لنفس النتيجة التي تهرب منها حكومة السجم والتي ستكون قاصمة ظهرها بإذن ألله