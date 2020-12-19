سياسية

كسلا.. لا للعلمانية ويسقط الجميع

2020/12/19
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ولاية كسلا

خلال مشاركتها في مواكب 19ديسمبر خرجت ولاية كسلا تطالب بسقوط الحكومة الحالية وترفض للعلمانية

السودان الجديد

2020/12/19
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‫2 تعليقات

  2. مالو خبر كم من سطر واحد خجلانين تقولوا الحقيقة الواضحة السودانيون جميعهم يرفضون العلمانية ي هبل عدا شذاذ الآفاق حمدوك وشلته الشيوعيون و من بقايا جمهوريين وبعثيين مرتزقة
    .اتحداكم اعملوا استطلاعات علي الهواء مباشرة من جميع أنحاء السودان وستصلون لنفس النتيجة التي تهرب منها حكومة السجم والتي ستكون قاصمة ظهرها بإذن ألله

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