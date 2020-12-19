الشيوعي: المكون العسكري وفلول النظام البائد وراء حرق علم الحزب





اعتبر القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار حرق علم الحزب شيئ طبيعي بالنسبة لهم، لجهة أنهم تعودوا على مثل هذه التصرفات، واصفا اياها بالمشينة، مستنكرا في ذات الوقت الطريقة التي تم بها حرق العلم، واتهم الشيوعي بشكل صريح المكون العسكري بمثل هذه التصرفات،

باعتباره دفع ببعض المتظاهرين لحرق العلم، ولم يستبعد كرار في حديثه ل(سودان مورنيغ ) أن يكون وراء حرق العلم فلول النظام البائد على حد تعبيره، بجانب ما أسماهم جماعة الهبوط الناعم من “قحت” ، وارجع كرار الخطوة إلى أن الحزب الشيوعي يسعى إلى تحقيق شعارات الثورة، بجانب إنه يتحدث بصوت الجماهير وموجود في قلوبهم .

سودان مورنينغ