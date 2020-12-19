سياسية
بالفيديو.. متظاهرون يحرقون علم الحزب الشيوعي في السودان
احرق متظاهرون يوم السبت في الخرطوم علم الحزب الشيوعي السوداني،. ورددوا هتافات تطالب بإسقاط النظام النظام الانتقالي، وانتظمت بعض مدن البلاد الرئيسية تظاهرات محدودة نظمتها عدة جهات وشعارات مختلفة بحسب متابعات فريق “سودان مورنينغ”.
الخرطوم:سودان مورنينغ
تعليق واحد
الحمد لله العالم كلو شاهد على رفض الشعب السوداني للشيوعية والعلمانية و من شايعهم حمدوك وشلته من اليوم عليهم أن يفهموا أنهم منبوذون منبوذون لا مجال في دولة إسلامية لحكومة تتبع برنامج مناهض للاسلام وحمدوك وحكومته منذ عامين مكنوا الشيوعية من الإعلام والقضاء والتعليم وكل مناحي حياتنا ولم يقدموا غير حرب الاسلام المفتوحة.
حان موعد رحيلكم ي شيوعية و كل من يؤيد برنامجكم سيكون منبوذ وسياخذ نفس الدرس
الجموع كسرت حاجز للخوف وغدا لو لم يغادروا سيكون الدرس قاسيا وسيكنسهم جميعا