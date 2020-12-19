بالفيديو.. متظاهرون يحرقون علم الحزب الشيوعي في السودان





احرق متظاهرون يوم السبت في الخرطوم علم الحزب الشيوعي السوداني،. ورددوا هتافات تطالب بإسقاط النظام النظام الانتقالي، وانتظمت بعض مدن البلاد الرئيسية تظاهرات محدودة نظمتها عدة جهات وشعارات مختلفة بحسب متابعات فريق “سودان مورنينغ”.

الخرطوم:سودان مورنينغ

