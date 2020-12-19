الجيش يواصل تقدمه في الخطوط الأمامية داخل الفشقة الحدودية





واصلت القوات المسلحة السودانية، تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة، والتمركز في الخطوط الدولية وفقاً لاتفاقيات العام 1902م، وقد أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق الأمامية بالشريط الحدودي.

وفي السياق، استقبلت قيادة الفرقة الثانية مشاة اليوم “السبت”، قافلة الدعم والمؤازرة التي قدمتها قبيلتا البني عامر والحباب بولايتي كسلا والقضارف برئاسة الناظر دقلل ناظر قبائل البني عامر ووكيله محمد حسن حاج آغا ووكيل ناظر الحباب محمد علي محمد سعيد، وشملت العديد من المواد الغذائية وصكاً مالياً بمبلغ خمسمائة ألف جنيه.

وأكد الناظر دقلل بحسب وكالة السودان للأنباء، وقفة أهل الشرق وقبائل البني عامر والحباب مع الجيش السوداني لصد العدوان الغاشم الذي يستهدف الأرض والعرض.

وأشار إلى رمزية المنطقة العسكرية الشرقية في الجيش السوداني والتاريخ العسكري لها، وأكد استمرار عمليات الإسناد والمؤازرة حتى يتم استلام أراضي الفشقة كافة.

المصدر: باج نيوز