القوات المسلحة تفرض سيطرتها الكاملة على جبل أم الطيور





فرضت القوات المسلحة السودانية، سيطرتها الكاملة على جبل ام الطيور في المنطقة الحدوديةبعد خوضها لمعارك ضارية. وانتهت المعارك وفق صحيفة السوداني باكتساح الجيش السوداني وفرض سيطرته على كافة المناطق السودانية وآخرها جبل ام الطيور، وهو المكان الذي أعدت فيه المليشيات الإثيوبية الكمين للقوات المسلحة السودانية.

الخرطوم ( كوش نيوز)