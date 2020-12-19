المتحدثة باسم الشيوعي : حرق علم الحزب محاولة يائسة من القوى المضادة لفصلنا عن الجماهير





أدان الحزب الشيوعي السوداني، السبت، حرق علم الحزب في إحدى مواكب الذكرى الثانية لثورة ديسمبر. وقالت المتحدثة باسم الحزب آمال الزين وفق صحيفة (حكايات)، إن “نشر الفيديو حول الحادثة يى هذا التوقيت محاولة يائسة من القوى المضادة للثورة ومجلسها المرفوض للفصل بين الحزب والجماهير، وهو فعل ساذج لا ولن يحقق أي هدف، ونحن على ثقة من وعي الجماهير، وأن هذا الفعل لا علاقة له البتة بقوى الثورة الفطنة الواعية وعاش نضال الشعب السودانى ويسقط مجلس شركاء الدم”. وأحرق متظاهرون في الخرطوم، السبت، علم الحزب الشيوعي السوداني، ورددوا هتافات تطالب بإسقاط النظام النظام الانتقالي. فيما وصف عضو المجلس المركزي للحزب صدقي كبلو، المجموعة التي أحرقت علم الحزب في مسيرة الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة بـ”المأجورين”، وقال إنها “مجموعة محدودة لا تعبر عن روح الثوار، وإنما هي جهة تريد ايصال رسالة معينة للحزب، وهي مجموعة صغيرة”. وتوعد الحزب الشيوعي السوداني في وقت سابق باسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، حال عدم التراجع عن توجهاتها “الرأسمالية الطفيلية”، ومواصلة خرق الدستور، متعهدا بالعودة إلى “الجماهير”وحشد التأييد الشعبي لتحقيق أهداف وشعارات ثورة ديسمبر .

الخرطوم ( كوش نيوز)