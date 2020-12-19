لجان مقاومة بري تعلن الإعتصام أمام القصر

\u0644\u062c\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u0629 \u0628\u0631\u064a \u062a\u0639\u0644\u0646 \u0627\u0644\u0625\u0639\u062a\u0635\u0627\u0645 \u0623\u0645\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0642\u0635\u0631 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u064a \u0648\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0628\u064a\u0629 -\u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646 . \r\n\r\n\u0627\u0644\u062e\u0631\u0637\u0648\u0645 ( \u0643\u0648\u0634 \u0646\u064a\u0648\u0632)
تعليق واحد
امشوا اعتصموا امام الدايات .. لا تجربوا المجرب.. كدي نوموا هناك امام القصر شوفوا البعاتي يعمل فيكم شنو.