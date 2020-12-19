سياسية

لجان مقاومة بري تعلن الإعتصام أمام القصر

2020/12/19
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هتافات اسر المعتقلين

لجان مقاومة بري تعلن الإعتصام أمام القصر الجمهوري وفق العربية -السودان .

الخرطوم ( كوش نيوز)

2020/12/19
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تعليق واحد

  1. امشوا اعتصموا امام الدايات .. لا تجربوا المجرب.. كدي نوموا هناك امام القصر شوفوا البعاتي يعمل فيكم شنو.

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