الجيش يواصل تقدمه ويرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود السودانية الإثيوبية





واصلت القوات المسلحة السودانية تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة و التمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902، وقد أرسلت القوات المسلحة تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق الأمامية بالشريط الحدودي. كما استقبلت قيادة الفرقة الثانية مشاة بحسب “وكالة السودان للأنباء“، قافلة الدعم والمؤازرة التي قدمتها قبيلتي البنى عامر والحباب بولايتي كسلا والقضارف برئاسة الناظر دقلل ناظر قبائل البنى عامر ووكيله محمد حسن حاج آغا ووكيل ناظر الحباب محمد علي محمد سعيد وشملت القافلة العديد من المواد الغذائية وصكا ماليا بمبلغ خمسمائة ألف جنيه. وأكد الناظر دقلل وقفة أهل الشرق وقبائل البنى عامر والحباب مع الجيش السوداني لصد العدوان الغاشم الذي يستهدف الأرض والعرض، وأشار دقلل لرمزية المنطقة العسكرية الشرقية في الجيش السوداني والتاريخ العسكري لها موكدا استمرار عمليات الاسناد والمؤازرة حتي يتم استلام اراضي الفشقة كافة.

الخرطوم ( كوش نيوز)