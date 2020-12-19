حمدوك في الذكرى الثانية للثورة: تحسين الوضع المعيشي والإقتصاد من أولوياتنا





تقدم رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك بالتحية للشعب السوداني العظيم بمناسبة حلول الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة، متمنياً الرفعة للوطن والخلود للشهداء، والعودة للمفقودين، وتحقيق تطلعات بنات وأبناء الشعب السوداني وبتمام الحرية والسلام والعدالة، الشعارات التي سالت من ورائها الدماء وبذلت في سبيلها الأرواح والمهج.

وقال حمدوك في كلمته اليوم السبت بمناسبة الذكرى الثانية للثورة السودانية “إن شعبنا في وقت وجيز قياسا بأعمار الشعوب،حقق أعظم الثورات في سبيل الحرية، والرفاه، والإستقرار، والديمقراطية، ومن جانبنا وبفضل تضحيات شعبنا خلال الثورة التي ادهشت العالم وبفضل جهود الخبراء والمختصين السودانيين في مختلف المجالات استطعنا إنجاز مهمة هي إحدى أهم أولويات الفترة الإنتقالية وذلك برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كما استطعنا أن نقطع شوطا بعيدا في السلام”.

مضيفاً: ” في هذه الذكرى العزيزة على قلوب السودانيين نتعهد على حث الخطى للوفاء بمطلوبات الثورة كافة ويقع تحسين الوضع المعيشي والإقتصاد من الأولويات التي سنبذل كل مافي وسعنا لتجاوز التحديات فيها”.

المصدر: صحيفة السوداني