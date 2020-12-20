الحزب الشيوعي: سنقاضي من أحرقوا علم الحزب





اعلن الحزب الشيوعي انه سيتخذ الاجراءات القانونية تجاه الذين احرقوا علم الحزب في مواكب الذكرى الثانية لثورة ديسمبر أمس، واعتبره سلوكا غير مقبول.

واعلن عضو المكتب السياسي بالحزب صالح محمود في تصريح لـ(السوداني) أمس تبرأهم من الحكومة الانتقالية، وقال :” البعض يقول هذه حكومة الحزب الشيوعي ونحن بريئون منها”، وتساءل هل البرهان او حمدوك او حميدتي شيوعي ؟ من يقل هذه حكومة الحزب الشيوعي عليه أن يُشير إلى اسم شخص واحد.

واعلن محمود تمسكمهم بإسقاط الحكومة الانتقالية بالطرق السلمية اذا رأت الجماهير ذلك، مشيرا إلى انها حتى الآن لم تحقق مطالب الثورة، وقال اذا ارادت الجماهير اسقاطها (مافي زول بخوفنا) .

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني