سياسية
الحزب الشيوعي: سنقاضي من أحرقوا علم الحزب
اعلن الحزب الشيوعي انه سيتخذ الاجراءات القانونية تجاه الذين احرقوا علم الحزب في مواكب الذكرى الثانية لثورة ديسمبر أمس، واعتبره سلوكا غير مقبول.
واعلن عضو المكتب السياسي بالحزب صالح محمود في تصريح لـ(السوداني) أمس تبرأهم من الحكومة الانتقالية، وقال :” البعض يقول هذه حكومة الحزب الشيوعي ونحن بريئون منها”، وتساءل هل البرهان او حمدوك او حميدتي شيوعي ؟ من يقل هذه حكومة الحزب الشيوعي عليه أن يُشير إلى اسم شخص واحد.
واعلن محمود تمسكمهم بإسقاط الحكومة الانتقالية بالطرق السلمية اذا رأت الجماهير ذلك، مشيرا إلى انها حتى الآن لم تحقق مطالب الثورة، وقال اذا ارادت الجماهير اسقاطها (مافي زول بخوفنا) .
الخرطوم : وجدان طلحة
صحيفة السوداني
تعليق واحد
من حرق العلم؟
من حرق علم الحزب الشيوعي هو الحزب الشيوعي نفسه عندما خرج على إجماع القوى المدنية في هذه الظروف القاسية التي تتطلب تكاتف جهود الجميع للوقوف أمام العسكر.
أي سعي لتعطيل الحكومة المدنية الآن يصب في مصلحة العسكر.. نقطة سطر جديد.
وأقول العسكر وليس الفلول وليس قوى الهبوط الناعم كما رشح عن الحزب الشيوعي..
عسكر اليوم لا يحملون راية كيزان ولا حتى شيوعين أنفسهم… هم يحملون راية يا نفسي للخروج من ورطة فض الاعتصام نقطة سطر جديد.