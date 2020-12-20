نصرالدين مفرح: النظام البائد استغل المؤسسات الدينية لمصالحة الخاصة





كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح عن استرداد أكثر من ٤٠ مبنى خاص بالشؤون الدينية تم استغلاله والاستيلاء عليه من قبل النظام البائد من أصل أكثر من مائة مبنى، وكشف مفرح في حديثه لبرنامج (الشارع يريد على شاشة التلفزيون القومي)كشف عن استغلال دولة النظام البائد لسماحة المجتمع السوداني وتدينه واهتمامه بالعقائد الدينية مؤكدا أن الحكومة السابقة تمكنت من تحطيم النسيج الاجتماعي واستغلال المكون الديني لمصالحها الشخصية وعملت بسياسة (فرق تسد) واستغلت قيم الوحدة والتسامح الديني والنخوة السودانية.

وحولت الحرب الأهلية لحرب دينية بين المسلم وغير المسلم متناسية الوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

مما أسهم في انفصال دولة جنوب السودان مستخدمة خطاب الكراهية واستغلال الوسائط والوسائل الإعلامية في ذلك.

وكشف مفرح عن مجهودات وزارة الأوقاف في رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز قيم التعاون والتضامن ودعم القيم الأخلاقية في المجتمع بعيداً عن استغلال الدين مشيرا إلى مجموعة من المجهودات التي ظلت تقوم بها الوزارة مع الجهات ذات الاختصاص لفترة أكثر من أربعة عشر شهراً متواصلة مؤكدا أن المجتمع السوداني مجتمع بتميز بحبه للآخر وتقبله واهتمامه بالعقائد الدينية والقيم الأخلاقية النبيلة.

صحيفة السوداني