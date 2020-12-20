نصرالدين مفرح: النظام البائد استغل المؤسسات الدينية لمصالحة الخاصة
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح عن استرداد أكثر من ٤٠ مبنى خاص بالشؤون الدينية تم استغلاله والاستيلاء عليه من قبل النظام البائد من أصل أكثر من مائة مبنى، وكشف مفرح في حديثه لبرنامج (الشارع يريد على شاشة التلفزيون القومي)كشف عن استغلال دولة النظام البائد لسماحة المجتمع السوداني وتدينه واهتمامه بالعقائد الدينية مؤكدا أن الحكومة السابقة تمكنت من تحطيم النسيج الاجتماعي واستغلال المكون الديني لمصالحها الشخصية وعملت بسياسة (فرق تسد) واستغلت قيم الوحدة والتسامح الديني والنخوة السودانية.
وحولت الحرب الأهلية لحرب دينية بين المسلم وغير المسلم متناسية الوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.
مما أسهم في انفصال دولة جنوب السودان مستخدمة خطاب الكراهية واستغلال الوسائط والوسائل الإعلامية في ذلك.
وكشف مفرح عن مجهودات وزارة الأوقاف في رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز قيم التعاون والتضامن ودعم القيم الأخلاقية في المجتمع بعيداً عن استغلال الدين مشيرا إلى مجموعة من المجهودات التي ظلت تقوم بها الوزارة مع الجهات ذات الاختصاص لفترة أكثر من أربعة عشر شهراً متواصلة مؤكدا أن المجتمع السوداني مجتمع بتميز بحبه للآخر وتقبله واهتمامه بالعقائد الدينية والقيم الأخلاقية النبيلة.
صحيفة السوداني
4 تعليقات
اتمنى ان تكون صادقاً يا سعادة الوزير و شجاعا و تخبرنا بالتحديد عن هذه المباني و اين هي , لان الكل يعلم ان هذا كلام للاستهلاك و امتصاص غضب الناس عليكم ( يعني شوية برسيم للقطيع ) مثله مثل المليارات التي قلتم انها في ماليزيا و القوائم التي كنتم تنشرونها لتضحكوا بها على المغشوشين في ساحة الاعتصام , فقط نريد منك ان تحدد اين هي المباني التي استولى عليها النظام السابق , واتمنى ايضا ان تقوم باحصائية لعدد المساجد التي تم بنائها و ترميمها في عهد النظام البائد لنقارنها بعدد الكنائس التي سمحت بانشائها اخيرا على حد زعمكم
كذاب واسأل الأقباط والجنوبيين والحبش المسيحيين لو كنت عايش في دولة تانية بيوروك كم كنيسة انبنت في مناطق غير مسيحية أساسا وكم قطعة أرض إشتروها الاقباط وكم شركة فتحوها زمن الكيزان.
يعني يا دلوكة افندي قاعد يعمل فيها حفلات وحفلات استقبال .. شكلك اهبل بالجد .. كيف واحد ككو زيك يعملوا وزير شؤون دينية كان ما سفاهة بني علمان ..دا استخفاف بالدين جايبين واحد ماعارف شنو شؤون دينية .. خليك مع اليهود وفتح الكنائس يا كديسة .. عجبي فرحان بالوزارة ومصدق كمان انك وزير .. ازرك جرقاس في زقاق ضيق وطويل
اعطينا امثلة عن استغلال الكيزان للمؤسسات العامة للمصلحة الشخصية .. بلاش كلام عائم … زي لجنة التمكين