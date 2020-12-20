حركة العدل والمساواة تنفى تصريحات مفبركة منسوبة لرئيسها





نفت حركة العدل و المساواة السودانية ما ورد فى رسالة مفبركة منسوبة للدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس الحركة ،متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيها : (جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة يصف مليونية ١٩ ديسمبر بالفاشلة و قال (إن الذين حركوا المواكب في الأحياء عبارة عن أطفال يتم استغلالهم وعلى الشعب السوداني أن يلزم الصبر)

ونفت الحركة نفيا قاطعا فى بيان لها حمل توقيع معتصم احمد صالح- أمين الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحركة

ان تكون هذه التصريحات للدكتور جبريل إبراهيم وان هذه الفبركات تأتي ضمن عمليات التشويه الممنهجة والمستمرة للنيل من حركة العدل والمساواة وقيادتها وتؤكد ان رئيس الحركة لم يدل باي تصريحات لأي وسيلة إعلامية بشأن تظاهرات ديسمبر او غيرها.

سونا