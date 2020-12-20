سياسية
وكالة السودان للانباء تعتذر للحزب الشيوعي
تعتذر وكالة السودان للأنباء (سونا) عن عبارة وردت في تقرير اخباري لها يوم امس ينسب لمتظاهرين المطالبة “باستبعاد الحزب الشيوعي من المشهد السياسي السوداني”.
نشر مثل هذه العبارة يخالف السياسة التحريرية ل”سونا”، ولا ينسجم مع التزامها المهني بالدقة والتوازن والحياد والاستقلالية، وخارج عن السياق الوطني الديموقراطي الذي يحتفي بالتعدد والتنوع والتباين ولا يسمح بالترويج لاستبعاد اي طرف من المشهد السياسي.
الخرطوم 20-12-2020(سونا)
2 تعليقات
اي طرف؟؟؟؟؟ انت متأكد يا من يتحدث باسم وكالة السودان أي طرف؟؟؟؟ لو عملنا حزب اسمه نصرة الني محمد حا تقبلوه؟؟؟؟؟
للاسف وكالة سونا صارت مرتعا للملاحدة واليساريين والقسقة والسكارى
الحزب الشيوعي لا يعتذر له بل يكنس للمزبلة , حزب دموي منبوذ من قبل الشعب السوداني لذلك يريد انتهاز هذه الفرصة لينتقم من الشعب السوداني , لكن الله غالب , مكنتو كوادركم في الخدمة المدنية بدون اي معاينات من لجنة الاختيار , فرقكم شنو من عفن الكيزان .