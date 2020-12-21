السودان يمنع دخول الركاب القادمين من من “هولندا بريطانيا وجنوب أفريقيا” لأراضيه





أصدرت سلطة الطيران المدني بالسودان يوم الإثنين نشرة (نوتام) بمنع دخول الركاب القادمين من الدول الاتية :

⭕ بريطانيا

⭕ هولندا

⭕جنوب افريقيا

بغض النظر عن جنسياتهم وذلك سواء كان عن طريق رحلات مباشرة او غير مباشرة واخطرت سلطة الطيران المدني جميع الشركات الناقلة العاملة في السودان بتطبيق القرار اعتبارآ من 23 ديسمبر 2020 م وحتي 5 يناير 2020 م .

الخرطوم (كوش نيوز)