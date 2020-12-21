سياسيةأبرز العناوين
السودان يمنع دخول الركاب القادمين من من “هولندا بريطانيا وجنوب أفريقيا” لأراضيه
أصدرت سلطة الطيران المدني بالسودان يوم الإثنين نشرة (نوتام) بمنع دخول الركاب القادمين من الدول الاتية :
⭕ بريطانيا
⭕ هولندا
⭕جنوب افريقيا
بغض النظر عن جنسياتهم وذلك سواء كان عن طريق رحلات مباشرة او غير مباشرة واخطرت سلطة الطيران المدني جميع الشركات الناقلة العاملة في السودان بتطبيق القرار اعتبارآ من 23 ديسمبر 2020 م وحتي 5 يناير 2020 م .
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
اول شيء احظروا دخول المصريين اذا أنتم فعلا تعرفون وتفهمون ومسؤولون العدوي اولا انت ووصلت من مصر ولكن غباءنا المعروف والمشهور وطيبتنا العبيطة هي التي قضت علي السودان مصر فيها سلالات وليس سلالة واحدة من كورونا وكله موجود في السودان يااكرم شعب!