لجنة فض الاعتصام تبدأ التحقيق مع المكون العسكري بـ(السيادي)





بدأت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في يونيو 2019م اليوم “الاثنين”، التحقيق مع أعضاء المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي.

وحضر إلى القصر الجمهوري اليوم رئيس لجنة التحقيق المحامي نبيل أديب والعميد حقوقي عصمت عبد الله ووكلاء النيابة صهيب عبد اللطيف ومحمد زين الماحي، وتم التحقيق مع عضو مجلس السيادة الفريق ركن ياسر العطا لمدة ساعتين.

وكان المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش كشف أن اللجنة حددت 16 ديسمبر الحالي موعداً لبدء إدلاء الأعضاء العسكريين بمجلس السيادة، بشهادتهم، وأوضح أنه تمت مخاطبة المجلس السيادي بهذا الطلب من قبل لجنة التحقيق في النصف الأخير من نوفمبر الماضي، وأن الخطاب يشمل كل أعضاء المجلس العسكري السابق.

ووقعت أحداث فض الاعتصام السلمي في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم في يونيو 2019م، على أيدي مسلحين يرتدون زيا عسكريا، وخلفت عشرات القتلى والجرحى والمفقودين.

المصدر: باج نيوز