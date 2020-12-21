الجيش السوداني يداخل أخر نقطة حدودية مع أثيوبيا

\u0628\u0639\u062f 21 \u0639\u0627\u0645\u0627 \u0645\u0646 \u0633\u064a\u0637\u0631\u0629 \u0645\u064a\u0644\u064a\u0634\u0627\u062a \u0625\u062b\u064a\u0648\u0628\u064a\u0629 \u0639\u0644\u064a\u0647\u0627.. \u0648\u062d\u062f\u0627\u062a \u0645\u0646 \u0627\u0644\u062c\u064a\u0634 \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646\u064a \u062a\u062a\u0642\u062f\u0645 \u0641\u064a \u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u062e\u0648\u0631\u0634\u064a\u062f \u0627\u0644\u062d\u062f\u0648\u062f\u064a\u0629 \u0648\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0628\u064a\u0629 \u2013 \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646. \r\n\r\n\r\n\u0627\u0644\u062e\u0631\u0637\u0648\u0645 ( \u0643\u0648\u0634 \u0646\u064a\u0648\u0632)\r\n
تعليق واحد
يا سلام والله لما شاهدت جنودنا الاشاوس وهم يدافعون عن الوطن في الحدود الشرقية تاسفت ان يكون من يدير دفة الحكم هم اليساريين اعداء الجيش ( معليش معليش ما عندنا جيش) والملاحدة الجهوريين مثل القراي , لكن طولو بالكم الجيش كرب وبدا يكنس في الاعداء في الخارج وبعد ما ينتهي بلو راسكم ياناس ( معليش معليش ما عندنا جيش)