سياسية

الجيش السوداني يداخل أخر نقطة حدودية مع أثيوبيا

2020/12/21
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قوات مشتركة السودان اثيوبيا

بعد 21 عاما من سيطرة ميليشات إثيوبية عليها.. وحدات من الجيش السوداني تتقدم في منطقة خورشيد الحدودية وفق العربية – السودان.

الخرطوم ( كوش نيوز)

2020/12/21
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تعليق واحد

  1. يا سلام والله لما شاهدت جنودنا الاشاوس وهم يدافعون عن الوطن في الحدود الشرقية تاسفت ان يكون من يدير دفة الحكم هم اليساريين اعداء الجيش ( معليش معليش ما عندنا جيش) والملاحدة الجهوريين مثل القراي , لكن طولو بالكم الجيش كرب وبدا يكنس في الاعداء في الخارج وبعد ما ينتهي بلو راسكم ياناس ( معليش معليش ما عندنا جيش)

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