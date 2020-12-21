سياسية
مكتب رئيس الوزراء: يوم الجمعة الموافق 25/12/2020 سيكون عطلة رسمية بجميع أنحاء البلاد من كل عام
عطلة عيد الميلاد للطوائف الغربية
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن عطلة عيد الميلاد المجيد للطوائف الغربية سوف تبدأ يوم الخميس الموافق 24/12/2020 وتنتهي يوم السبت الموافق 26/12/2020 وتؤد الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن تشير إلى أنه رغم تزامن هذه المناسبة مع عطلتي الجمعة والسبت فإن يوم الجمعة الموافق 25/12/2020 سيكون عطلة رسمية بجميع أنحاء البلاد من كل عام بهذه المناسبة.
مكتب رئيس الوزراء – السودان
تعليق واحد
كيف من كل عام يعني؟؟؟
نفس التاريخ دا؟؟؟؟