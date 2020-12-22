مستشار حمدوك: نصرٌ جديدٌ للسودان وأكثر من مليار دولار مُساعدات عاجلة





قال مستشار رئيس الوزراء الإعلامي فايز السليك، إن إجازة قانون استعادة حصانة السودان السيادة من قبل الكونغرس الأمريكي هو نصرٌ جديدٌ للسودان. وأضاف: “مع إيماني الكبير بضرورة الاعتماد على أنفسنا واستغلال مواردنا الذاتية، إلا أن الحصول على مساعدات مالية في ظرفنا الحالي يُعد أمراً ملحاً، كي نعبر إلى مراحل الإنتاج”.

وقررت الولايات المتحدة الامريكية وفقاً للقانون، تقديم مساعدات مالية للسودان تبلغ قيمتها مليار ومائة مليون دولار.

وقال السليك: “إن المساعدات المالية يمكن أن تعيدنا إلى خطة مارشال التي قدمتها أمريكا إلى أوروبا؛ لمساعدتها في إعادة تأهيل ما دمّرته الحرب العالمية ومواجهة الكساد الاقتصادي، لتنطلق أوروبا بفضل تلك المساعدات، وهو ما نحتاجه اليوم في السودان بعد أن لصبح حال اقتصادنا كحال مريض في غرفة الإنعاش، يحتاج إلى عناية عاجلة وتقديم دم لتضخ في شرايين وأوردة المريض”.

ومضى في قوله: “مبروك لنا استعادة الحصانة؛ وبداية الاندماج مع الاقتصاد العالمي.. سنعبر وننتصر”.

صحيفة السوداني