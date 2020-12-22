وزير الخزانة الأمريكي يزور الخرطوم 6 يناير





يزور وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منونشن السودان في السادس من يناير المقبل، على رأس وفد يضم مسؤول الجيش الأمريكي بمنطقة الخليج وشمال أفريقيا ونائب وزير الخزانة في زيارة تستغرق يوماً واحداً.

وقالت مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية مها أيوب بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم “الثلاثاء”، إن وزير الخزانة الامريكي سيلتقي برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وعدد من المسؤولين في وزارات المالية والري والشؤون الإجتماعية.

وذكرت أنه من المتوقع أن تتم خلال الزيارة مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حل الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.

وأشارت الى أن الزيارة تأتي بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإجازة مجلس الشيوخ الأمريكي لقانون منح الحصانة السيادية للسودان.

وتأتي زيارة وزير الخزانة الأمريكي للبلاد في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل عدداً من دول المنطقة.

باج نيوز