سياسية
عاجل .. وزير الخارجية الأمريكي يلغي الاعلان الرئاسي رقم( 6958 ) ضد السودان
عاجل …. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصدر قراراً بإلغاء الإعلان الرئاسي رقم 6958 والذي يفرض قيوداً على دخول المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكرييين إلى الولايات المتحدة
المصدر :السوداني
2 تعليقات
مما يثر الحزن والشفقه وكذلك الاشمئزاز انه في العالم العربي والمستعرب والاسلامي وكذلك المتأسلم دلائل مخزيه على الايمان (بلا حياء او استحياء) أن امريكا “تطعم من جوع وتأمن من خوف”، وتجاهل تام لحقيقة ان تاريخها يثبت انما هي “أم هاويه وما ادراك ماهيه”، و”فطاحل” السياسه في عالمنا يستمرون في استغفال البشر ووصف “التركيع “بأنه نظرية اقتصاديه تعتمد على عرض مفتوح لاموال سائبه وطلب لقضاء الحاجات (الخاصة بالكتمان)، واحيان اخرى يصرحون بافتخار بان التركيع سياسة انقاذيه تحتمها الضرورة وحق مباح في ممارسة الديموقراطيه “الحلال”
الفخ الفخ
مافي مسؤول يسافر لكن الخونة اتفقوا على مخطط مع الامريكان لاصطياد الوطنيين مدنيا كان او عسكريا.