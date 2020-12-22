حمدوك يهنئ بإجازة الكونغرس لتشريع السلام القانوني للسودان





هنأ الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الشعب السوداني على إجازة الكونغرس الأمريكي لتشريع السلام القانوني للسودان، والذي يعيد الحصانة السيادية للبلاد ويقدم مساعدات تنموية ودعم مالي لبدء عملية الاعفاء من الديون.

وأضاف د. حمدوك في تغريده له بتويتر “الآن أوفت الحكومة الانتقالية باحد أكبر وعودها لشعبنا، ونخطو خطوة كبيرة جداً في طريق تطوير علاقاتنا الخارجية بما يخدم مصالح بلادنا السياسية والاقتصادية.

وأعرب حمدوك عن شكره لكل الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، والذي يعزز مصالح السودان ويساهم في ترسيخ الإنتقال الديموقراطي بالبلاد. وأوضح أن أبرز ما تضمنه قانون السلام العادل والذي أجازه الكونغرس ليلة أمس استعادة السودان لحصانته السيادية ضد أي محاكمات مستقبلية تتعلق بفترة إدراجه بلائحة الإرهاب، بالإضافة إلى الدعم المباشر وغير المباشر المقدر 1.1 مليار دولار، بجانب مبلغ المليار دولار الذي التزمت أمريكا بدفعه كمتأخرات السودان للبنك الدولي.

سونا