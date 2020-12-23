سياسية
إعفاء وتعيين مديرين تنفيذيين لمحليتي الخرطوم وأم درمان
أصدر والي ولاية الخرطوم “أيمن خالد نمر” اليوم الثلاثاء، قرارا قَضَى بإعفاء المديرين التنفيذيين لمحليتي الخرطوم وأم درمان.
وتم إعفاء المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم مصطفى دفع الله محمد أحمد، وتعيين
السيد/ أحمد السماني عبد الرازق، بديلاً عنه.
كما تم تعيين السيد/ فرح جار النبي كرار مديراً تنفيذياً لمحلية أم درمان.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
هذا الوالي لا يهمه منظر الشوارع المليانة بالنفايات .. يهمه فقط فصل الموظفين وتعيين الموظفين .. اما سمعة العاصمة فليست من اولوياته .. هل هو شيوعي ؟ ان كان كذالك فهو معذور