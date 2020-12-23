قيادي بالشيوعي: التحقيق مع المكون العسكري تأخر كثيراً





انتقد القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار تأخر لجنة التحقيق المستقلة برئاسة نبيل أديب في الاعلان عن التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة مع المكون العسكري، وقال كرار في تصريح لـ(الجريدة): هذه الخطوة تأخرت كثيراً وكان يجب التحقيق معهم منذ البداية وبرر ذلك لأن المجلس العسكري يومها كان يعتبر المسؤول الأول عن ماحدث فضلاً عن انه كان ممسكاً بزمام السلطة التنفيذية وأكد أن ذلك تسبب في الشكوك التي أثيرت حول عمل اللجنة واعتبر ان ذلك جزء من الاسباب التي تؤدي الى زيادة غبن الشارع، وطالب رئيس اللجنة نبيل أديب بتقديم مبررات كافية حول أسباب تأخير التحقيق مع المكون العسكري.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة