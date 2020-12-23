الحزب الشيوعي يحذر الحكومة من خروج المواطنين للشارع بسبب رفع الدعم عن الوقود





حذر عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير والقيادي بالحزب الشيوعي صدقي كبلو الحكومة من خروج المواطنين للشارع مجددا بسبب تطبيق قرار رفع الدعم عن الوقود ، وقطع في الوقت ذاته بأن الحكومة لاتملك حلا وراهن على أن الحل بيد الشارع وقلل من التشكيل الحكومي الجديد ووصفه بأنه تصبيرة للشعب

وانتقد في تصريح لـ(الجريدة )عدم دعم قوى الحرية والتغيير ما قدمته اللجنة الاقتصادية في المؤتمر الاقتصادي من حلول للازمة الاقتصادية الماثلة.

وتوقع أن الميزانية القادمة ستكون ميزانية تضخم الأرقام قد تصل فوق 400 %

وأكد كبلو أن قرار رفع الدعم عن الوقود كان قرار متوقعا وقطع بأنه لن يكون الاخير لجهة أن الحكومة مستمرة في سياساتها التى ستؤدى لمزيد من التضخم ومزيد من الفقر.

الخرطوم – مآب الميرغني

صحيفة الجريدة