150 مرشحًا للحكومة الجديدة و ”مدني” بديلاً لـ”مانيس”





أكّد عضو لجنة الترشيحات في الحرية والتغيير، مجدي عبد القيوم، أنّ الساعات المقبلة ستشهد تحديد أسماء الوزراء الجدد. وقال عبد القيوم، في تصريحاتٍ صحفية، إنّ التشكيل الوزاري سيضمّ”25″ وزارة، وفي حال تمّ التوافق على وزارة للسلام يصبح العدد”26″ وزارة.

وقطع بأنّ رئيس الوزراء أشار في اجتماع له مع قوى الحرية والتغيير إلى عدم رضائه عن أداء الوزراء ما عدا 3 فقط، لن يشملهم التغيير الوزاري وهم وزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، ووزير الريّ ياسر عباس.

وكشف عبد القيوم عن نية رئيس الوزراء تعيين مدني عباس مدني وزيرًا لمجلس الوزراء، بدلاً من عمر مانيس. وأوضح أنّ التشكيل الجديد يتضمّن 5 مقاعد للجبهة الثورية وكتلة السلام، وقال إنّ الأسماء المطروحة أمام لجنة الترشيحات بلغت”150″ اسمًا.

وكشف عبد القيوم بحسب صحيفة الحداثة، عن أنّ التغيير الحكومي سيشمل أيضًا مجلس السيادة وأكّد استبدال بعض الأسماء في المكوّن المدني، وتمّ إخطار كلّ الأسماء التي سيتمّ استبعادها من الحكومة.

الخرطوم: (كوش نيوز)