



قال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، الثلاثاء، إن الجيش استعاد العديد من الأراضي السودانية. وأضاف صالح في مقابلة مع “الشرق” أن “المضي قدماً في الحوار مع إثيوبيا مرتبط بترسيم الحدود“، مشيراً إلى أن بلاده “جاهزة لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا“. وأكد الوزير الناطق باسم الحكومة السودانية وفق صحيفة حكايات أن بلاده “مع الحوار الخاص بالاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا“، لافتاً إلى أنه “يمكننا التفاوض على إمكانية استغلال المزارعين الإثيوبيين للأراضي السودانية.

كوش نيوز