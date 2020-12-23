اقتصاد وأعمال
إمكانية استغلال المزارعين الإثيوبيين للأراضي السودانية
قال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، الثلاثاء، إن الجيش استعاد العديد من الأراضي السودانية. وأضاف صالح في مقابلة مع “الشرق” أن “المضي قدماً في الحوار مع إثيوبيا مرتبط بترسيم الحدود“، مشيراً إلى أن بلاده “جاهزة لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا“. وأكد الوزير الناطق باسم الحكومة السودانية وفق صحيفة حكايات أن بلاده “مع الحوار الخاص بالاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا“، لافتاً إلى أنه “يمكننا التفاوض على إمكانية استغلال المزارعين الإثيوبيين للأراضي السودانية.
كوش نيوز
3 تعليقات
تفاوض شنو يا ولد؟ شد حيلك.
انت واحد حمار سااااكت و صريصير
الارض ما حقت ابوك و لا جدك ي عفن
خليك في البنقو بجى يوم كان ما طلعت براك الناس بطلعك مكسر من مكتبك صبرك
منو الفوضك يا قحاتي للتنازل للمزارعين الأحباش بدأ السودانيين يعني الجيش يحارب ويرجع لينا ارضنا وانت
تفاوض لارجاعها للحبش عجب العجاب يا قحط وبلاويك ألما بتنتهي