سياسية

خطاب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للشعب السوداني عن أواصر الصداقة بين الشعبين

2020/12/24
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اثيوبيا
أبي أحمد

خطاب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للشعب السوداني عن أواصر الصداقة بين الشعبينIMG 20201224 WA0013

 

 

صحيفة السوداني

2020/12/24
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تعليق واحد

  1. تحتل أرضنا وترسل لنا نصف شعبك للعيش بلاش وتضحك علينا بالكلام المعسول كفاية ضحك المصريين والعرب علي قادتنا بالكلام البارد المعسول وبعد ما تبرد الحكاية ناخد نحن خازوق. .. للأسف الشديد هذا الكلام يجري وراءه بعض المسؤولين أصحاب العقول الضعيفة ذي حكاية الاضينة اضربوا واتعضرلوا. .. شوف طريقك في جبهات القتال والمصريين وانتوا تاني كلامنا معاكم بالسيوف إلي أن تغادروا أراضينا. .. بعد نهاية تحرير الأرض قل ما تشاء … الان لا كلام ولا سلاح حين تحرير آخر شبر. اعقلوا ايها الناس وحذاركم من هؤلاء المستهبلين السياسيين عندنا او عندهم

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