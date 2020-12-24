سياسية
الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي يهنيء الطوائف المسيحية بأعياد الميلاد
هنأ الأمين العام لمجلس السيادة الإنتقالي الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف ، جميع الطوائف المسيحية داخل السودان وخارجه بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.
وأكد الأمين العام لمجلس السيادة أن سودان ما بعد الثورة يحترم التنوع ويمكّن جميع المواطنين السودانيين بمختلف عقائدهم من ممارسة حياتهم في بيئة آمنة وكريمة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات وعلى السودان الحبيب بالرخاء والأمان والسلام.
سونا
تعليق واحد
لا يجوز تهنئة النصارى أو غيرهم من الكفار بأعيادهم لأنها من خصائص دينهم أو مناهجهم الباطلة، قال الإمام ابن القيم: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه… إلخ. انظر أحكام أهل الذمة 1/161 فصل في تهنئة أهل الذمة