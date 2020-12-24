الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي يهنيء الطوائف المسيحية بأعياد الميلاد





هنأ الأمين العام لمجلس السيادة الإنتقالي الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف ، جميع الطوائف المسيحية داخل السودان وخارجه بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وأكد الأمين العام لمجلس السيادة أن سودان ما بعد الثورة يحترم التنوع ويمكّن جميع المواطنين السودانيين بمختلف عقائدهم من ممارسة حياتهم في بيئة آمنة وكريمة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات وعلى السودان الحبيب بالرخاء والأمان والسلام.

سونا