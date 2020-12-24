بالفيديو.. “البرهان” يصيب جميع الأهداف في مهرجان الرماية متفوقاً على منافسيه





في منافسة حامية الوطيس بين قيادات الجيش في الرماية، أصاب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان جميع الاهداف متفوقاً على منافسيه، وعلى رأسهم الفريق عبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع.

وكان “البرهان”، قد شهد الاربعاء بمدينة الأبيض ولاية شمال كردفان، ختام فعاليات مهرجان الرماية السنوي، بحضور رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من قادة القوات المسلحة.



الخرطوم: السوداني