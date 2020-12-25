جبريل ابراهيم يرتدي الزي العسكرى خلال زيارته القضارف ويعلن دعمه للجيش





رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم يلتقي قائد القوات البرية بالقضارف ويؤكد دعمه لـ الجيش ضد أي عدوان على الأراضي السودانية وفق الجزيرة

( كوش نيوز)