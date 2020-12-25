جبريل ابراهيم يرتدي الزي العسكرى خلال زيارته القضارف ويعلن دعمه للجيش

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5 تعليقات
كفو ود رجال .. ما قحاتي..اندسوا زي النسوان..
خطوة سليمة وياحبذا لو زرت أهلك بدارفور بعد وصولك الخرطوم مباشرة من جوبا
وطني وبطل رغم عدم وجود اختلاف حول دعم الجيش هنالك من يحاولون خذلان الجيش.
خطوة استعراضية مبتذلة .. الهدف منها الدعاية والترويج لنفسه كزعيم سياسي . ولكن مثل هذه الخطوة المتكلفة المصطنعة لن تحقق له أي كسب سياسي
.. بل ربما يكون مردودها عكسي .
…
الأولى بالزيارة والتفقد هم أهل الوجعة في دارفور .. أولئك البؤساء النازحين المهجرين من ديارهم الذين يدعي خليل بأنه يمثلهم ويدافع عن حقوقهم .
حركات الكيزان 😂😂😂😂😂😂😂😂 هو ما كان كوووززز