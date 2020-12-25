سياسية

جبريل ابراهيم يرتدي الزي العسكرى خلال زيارته القضارف ويعلن دعمه للجيش

2020/12/25
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جبريل البراهيم - العدل و المساواة
جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل و المساواة

رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم يلتقي قائد القوات البرية بالقضارف ويؤكد دعمه لـ الجيش ضد أي عدوان على الأراضي السودانية وفق الجزيرة

( كوش نيوز)

2020/12/25
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‫5 تعليقات

  2. خطوة سليمة وياحبذا لو زرت أهلك بدارفور بعد وصولك الخرطوم مباشرة من جوبا

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  4. خطوة استعراضية مبتذلة .. الهدف منها الدعاية والترويج لنفسه كزعيم سياسي . ولكن مثل هذه الخطوة المتكلفة المصطنعة لن تحقق له أي كسب سياسي
    .. بل ربما يكون مردودها عكسي .

    الأولى بالزيارة والتفقد هم أهل الوجعة في دارفور .. أولئك البؤساء النازحين المهجرين من ديارهم الذين يدعي خليل بأنه يمثلهم ويدافع عن حقوقهم .

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