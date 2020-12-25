تطورات جديدة بشأن امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2020





فرغت الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم من جميع أعمال كنترول الشهادة الثانوية 2020 بمشاركة ما يقارب 1200 معلم من جميع الولايات. وأعلن مدير إدارة الامتحانات الأستاذ محمود محمد سرالختم الحوري اكتمال مراحل رصد الدرجات التي أعقبت عمليتي الترقيم ووضع الأرقام السرية والتصحيح الذي شارك فيه خمسة آلاف معلم ومعلمة.

وأشاد مدير الامتحانات في تصريح بحسب (سونا)، بدور المعلمين المشاركين في الكنترول لهذا العام وصبرهم وإنجاز أعمالهم بالصورة المطلوبة والدقة المتناهية وتحملهم لتحديات الظروف الاقتصادية الراهنة. وأوضح حرصهم في المرحلة الماضية على تهيئة البيئة المناسبة للمعلمين لتسهيل مهامهم بصورة جيدة وإعداد نتيجة شفافة وعادلة لجميع الطلاب الممتحنين. وتعكف الإدارة العامة للامتحانات على إعداد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2020 تمهيداً لإعلانها قريباً.

الخرطوم (كوش نيوز)