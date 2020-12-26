حميدتي ينفي ما نسب إليه من قول بان قوات الدعم السريع لا تقاتل جيوش الدول





نفى الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع ، نفى تصريحه لأي جهة عن ما نسب إليه من قول بان قوات الدعم السريع لا تقاتل جيوش الدول ولا تستطيع.

وتحدى في اتصال هاتفي أجريته معه فجر السبت، تحدى نسب هذا التصريح لأي جهة إعلامية، قائلا بان هذا التصريح الملفق يأتي في إطار الشائعات والحرب الإعلامية التي ظلت تطلق ضد قواته.

وأضاف بان نشر هذا التصريح الكاذب في هذا التوقيت الذي تدافع فيه القوات المسلحة ببسالة عن سيادة البلاد في الجبهة الشرقية، إنما هو جزء من الحرب النفسية لإضعاف معنويات القوات المسلحة وإظهارها بمظهر الإنقسام، مضيفًا بان الدعم السريع جزء لا يتجزأ من الجيش وقيادته ” في خندق واحد معه تقاتل معه حتى آخر جندي في الجبهة الشرقية وفي كل الجبهات”، قائلًا بان قوات الدعم السريع مهمتها الأساسية الحفاظ على سيادة البلاد والدفاع عن حدودها وأرضها وشعبها.

الصحفي منعم سليمان