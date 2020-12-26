سياسية

الجبهة الثورية تتمسك بوزارات “الخارجية والعمل والمالية والنفط” بالحكومة الجديدة

2020/12/26
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كشفت مصادر مطلعة بالجبهة الثورية عن أن الحركات الموقعة على سلام جوبا اتفقت على اختيار وزارات الخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية والمالية والتخطيط الاقتصادي والنفط والمعادن في التشكيل الوزاري القادم. وقالت ذات المصادر، التي فضلت حجب اسمها بحسب صحيفة الجريدة، إن الحركات ستراعي في اختيارها وزارات سيادية وخدمية واقتصادية.

الخرطوم: (كوش نيوز)

2020/12/26
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