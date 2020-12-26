الفكي : الصادق المهدي هو السياسي السودانى الذى لم يلطخ يده بدماء الشعب السودانى





أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد الفكى سليمان أن الوفاء لروح الراحل الإمام الصادق المهدى تقتضى العمل للعبور بحكومة الثورة إلى مرحلة الانتخابات التى ظل الإمام يدعو لها ويؤكد حرصه عليها.

وأشاد سيادته لدى تقديمه واجب العزاء فى فقيد البلاد الامام الصادق المهدى ، للأمير طه احمد سعد رئيس حزب الأمة القومي بولاية نهر النيل واحد حكماء الولاية بمنزله بحى العكد بمدينة الدامر، أشاد بالدور الوطنى الذى ظل يضطلع به الإمام خلال مسيرته السياسية الطويلة والمرتكز على مبدأ التوافق بين القوى السياسية، مضيفا “أن الإمام هو السياسي السودانى الذى لم يلطخ يده بدماء الشعب السودانى”.

من جانبه ثمن الأمير طه احمد سعد وفاء الحكومة للإمام عندما أعلنت الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام اكراما له، مؤكدا بحسب صحيفة أول النهار، تأييدهم وسعيهم فى حزب الأمة القومى الى إنجاح الفترة الانتقالية، مطالبا القوى السياسية بالبلاد بالسير على خطى الإمام الصادق المهدى فى جمع الصف الوطني من اجل بناء السودان.

وعبر الأمير طه احمد سعد عن تقديره للدور الذى يقوم به عضو مجلس السيادة الاستاذ محمد الفكى سليمان فى محاربه الفساد من خلال دورة القيادي فى لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة ، داعيا إلى عدم الالتفات إلى الأصوات النشاز التى تستهدف عمل اللجنة.

الخرطوم: (كوش نيوز)