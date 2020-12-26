روسيا: قرار إنهاء تفويض (يوناميد) أملته الاتجاهات الإيجابية في السودان





اعتبرت روسيا أن قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء تفويض العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، أملته الاتجاهات الإيجابية في التطورات في السودان بشكل عام ودارفور بشكل خاص. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان الجمعة إن قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) يأتي في أعقاب تحسن في السودان.

وأشارت إلى أن “القرار تم التخطيط له وتمليه الاتجاهات الإيجابية في التطورات في السودان بشكل عام ودارفور بشكل خاص.

ومعايير إنهاء المهمة متفق عليها مع السلطات السودانية ومراعاة نهجها تجاه هذه القضية”. وأشارت الوزارة الروسية بحسب صحيفة الجماهير، إلى أن واحدة من أكثر عمليات حفظ السلام تعقيدًا وأكبرها، والتي شارك فيها ممثلون روس بشكل خاص، يتم إغلاقها.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بإنهاء المهمة يوم الثلاثاء.

وحصلت اليوناميد على الضوء الأخضر لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1768 في 31 يوليو 2007. ورحب مجلس الأمن باتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الانتقالية السودانية والمتمردون في 3 أكتوبر الماضي، وأعرب أيضًا عن دعمه للانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام في دارفور.

وقالت الخارجية الروسية من المقرر أن يبدأ انسحاب قوات حفظ السلام في 1 يناير 2021 ومن المتوقع أن يكتمل بحلول 30 يونيو.

الخرطوم: (كوش نيوز)