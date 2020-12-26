سياسية
الشيوعي يستنكر عدم توقيع حكومة الفترة الانتقالية على قانون اتّفاقية مناهضة التعذيب
استنكر الحزب الشيوعي عدم توقيع حكومة الفترة الانتقالية على قانون اتّفاقية مناهضة التعذيب، واتّفاقية سيدوا للمساواة بين الرجل والمرأة. وقال سكرتير الحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب في تصريحاتٍ صحفية،” نحن مستغربين من عدم توقيع الحكومة على اتّفاقية مناهضة التعذيب حتى الآن”.
وأضاف” الحكومة ما زالت تمارس التعذيب داخل السجون والمعتقلات”.
وتابع” يوجد معتقلين يعذّبون داخل السجون، وهنالك من فقد أرواحهم جراء هذا التعذيب”. وأردف بحسب صحيفة المواكب: ” ممارسات النظام السابق ما زالت موجودة رغم قيام ثورة ديسمبر التي دعت للحرية والسلام والعدالة”.
الخرطوم: (كوش نيوز)
2 تعليقات
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قول وااااااااى الووو ووووي
ي جرابيع
ليكم كم شهر شغالين تعذيب في المسلمين و الوطنيين حتى الصغار من الشباب في طور احفادكم لم يسلمو منكم الان بعد ركب الشيوعي الروسية المغادرة يطالب بالتوقيع على قانون منع التعذيب سوف تشربون من نفس الكاس صبرا أمامكم الحدود و كوبر لا خيار ثالث غيرهما و كل من يثبت تورطة في جريمة يودع رقبته من الان.