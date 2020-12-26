الشيوعي يستنكر عدم توقيع حكومة الفترة الانتقالية على قانون اتّفاقية مناهضة التعذيب





استنكر الحزب الشيوعي عدم توقيع حكومة الفترة الانتقالية على قانون اتّفاقية مناهضة التعذيب، واتّفاقية سيدوا للمساواة بين الرجل والمرأة. وقال سكرتير الحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب في تصريحاتٍ صحفية،” نحن مستغربين من عدم توقيع الحكومة على اتّفاقية مناهضة التعذيب حتى الآن”.

وأضاف” الحكومة ما زالت تمارس التعذيب داخل السجون والمعتقلات”.

وتابع” يوجد معتقلين يعذّبون داخل السجون، وهنالك من فقد أرواحهم جراء هذا التعذيب”. وأردف بحسب صحيفة المواكب: ” ممارسات النظام السابق ما زالت موجودة رغم قيام ثورة ديسمبر التي دعت للحرية والسلام والعدالة”.

الخرطوم: (كوش نيوز)