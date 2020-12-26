محمد عصمت: بعض مكونات الحكم الانتقالي مترددة في ازالة التمكين





ألمح القيادي بالحرية والتغيير محمد عصمت الى وجود حالة من التردد تعتري بعض مكونات الحكم الانتقالي بالاسراع في أزالة التمكين داخل اجهزة الخدمة المدنية، وقطع عصمت في تصريح لـ(الجريدة) بأن مفاصل الدولة لازالت ترزح تحت وطأه قوانين وسياسات منسوبي النظام البائد، مؤكدا ان ذلك يبدو واضحا لكل من له إلمام بالخدمة المدنية.

و قلل عصمت من تصريحات النائب العام تاج السر الحبر والتي اقر فيها بان هنالك بطء في محاكمة رموز النظام السابق وقال عصمت البطء ليس قاصراً على المحاكمات فقط بل أصبح سمة عامة في أداء كل أجهزة الدولة بسبب الرفض المُبَطن والظاهر لكل عمليات التغيير.

الخرطوم : عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة