سياسية
اجتماع حاسم بشأن التشكيل الوزاري وإرجاء البرلمان إلي فبراير القادم
استبعدت مصادر مطلعة الإعلان عن تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي ، اليوم السبت ، ورجحت تمديد الاعلان عنه حتى شهر فبراير من العام المقبل.
وكشفت المصادر عن اجتماع حاسم للجنة الترشيحات المركزية لقوى اعلان الحرية والتغيير اليوم ، حول قائمة وزراء التحالف ، وأقرت بوجود خلافات حول عدد من الحقائب الوزارية من بينها وزارة الطاقة ، واشارت المصادر الى أن قائمة المرشحين للمناصب الوزارية تقلصت الى نحو 47 مرشحاً حتى الآن من جملة 150 مرشحاً .
وكان القيادي بمركزية التحالف الحاكم ابراهيم الشيخ قال في برنامج ( كالآتي) على قناة النيل الأزرق الثلاثاء الماضي ، إن اعلان المجلس التشريعي سيكون اليوم السبت ، فيما حدد الشيخ مطلع يناير المقبل موعداً للاعلان الوزراء الجديد .
صحيفة السوداني
تعليق واحد
هلا كل ما يقترب شهر تمدد الفترة لشهر اخر الم تقل لكم انهم يهود السودان تحت غطاء الاحزاب الوراثية نفس معادلة يهود الخليج يحكمون شهوبهم تحت غطاء الاسلام.