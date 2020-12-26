اجتماع حاسم بشأن التشكيل الوزاري وإرجاء البرلمان إلي فبراير القادم





استبعدت مصادر مطلعة الإعلان عن تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي ، اليوم السبت ، ورجحت تمديد الاعلان عنه حتى شهر فبراير من العام المقبل.

وكشفت المصادر عن اجتماع حاسم للجنة الترشيحات المركزية لقوى اعلان الحرية والتغيير اليوم ، حول قائمة وزراء التحالف ، وأقرت بوجود خلافات حول عدد من الحقائب الوزارية من بينها وزارة الطاقة ، واشارت المصادر الى أن قائمة المرشحين للمناصب الوزارية تقلصت الى نحو 47 مرشحاً حتى الآن من جملة 150 مرشحاً .

وكان القيادي بمركزية التحالف الحاكم ابراهيم الشيخ قال في برنامج ( كالآتي) على قناة النيل الأزرق الثلاثاء الماضي ، إن اعلان المجلس التشريعي سيكون اليوم السبت ، فيما حدد الشيخ مطلع يناير المقبل موعداً للاعلان الوزراء الجديد .

صحيفة السوداني