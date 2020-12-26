مناوي (يتحسر) ويلوم الحكومة على خروج (يوناميد) من دارفور





تأسف رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي على قرار مجلس الأمن القاضي بإنهاء مهام (يوناميد) بولايات دارفور. ولام مناوي الحكومة الانتقالية بعدم وضع الأمر في الاعتبار، مضيفاً أن مشاورات بقاء (يوناميد) بدأت بعد وصول أطراف سلام جوبا. وكان مناوي قد دفع بطلب لواشنطن بدعم بقاء البعثة في دارفور، وشدد مناوي على أن تؤول مباني ومعدات البعثة للحكومة المحلية بدارفور. وشهدت معسكرات دارفور في الأيام السابقة تظاهرات سلمية تدعو لبقاء بعثة يوناميد من أجل المحافظة على الأمن والسلم.

وأصدر مجلس الأمن الدولي (الثلاثاء) بحسب صحيفة المواكب، قراراً بإنهاء مهام البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في إقليم دارفور (يوناميد)، بحلول 31 ديسمبر الجاري، بعد أكثر من 13 عاماً من تأسيس البعثة عملياتها في الإقليم.

الخرطوم (كوش نيوز)