وزير الاعلام: قتيل الكلاكلة مات في مركز للدعم السريع





في أول تعليق رسمي على قضية قتيل الكلاكلة “بهاء الدين نوري”، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام؛ فيصل محمد صالح إن وفاة بهاء الدين حدثت بأحد مراكز قوات الدعم السريع أثناء التحقيق معه ونُقل الجثمان إلى قسم الصافية بالخرطوم بحري ومن ثم تم تحويله لمشرحة أم درمان.

وأوضح فيصل في تصريح “لـدارفور24“، إن النيابة العامة استجابت لطلب الأسرة بإعادة تشريح الجثمان وتكليف لجنة طبية من الطب العدلي برئاسة دكتور عقيل سوار الدهب.

وعلمت “دارفور24” إن تقرير التشريح الأول استبعد الشبهة الجنائية، وأشار إلى أن سبب الوفاة نزيف في المخ بسبب ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

وأُعتقل بهاء الدين يوم الأربعاء 16 ديسمبر من سوق الكلاكلة جنوبي الخرطوم بواسطة فردين يرتديان زياً مدنياً ويستقلان سيارة بدون لوحات، وتلقت الأسرة يوم الاثنين 21 ديسمبر اتصالاً من مجهول يفيد بوفاة بهاء الدين، ورفضت الأسرة استلام الجثمان واشترطت إعادة التشريح.

وقالت الأسرة في بيان صحفي أمس الأول إن جثمان بهاء الدين وٌجد مضرجاً بالدماء وعليه آثار تعذيب، ويعمل بهاء الدين “41” فني كهرباء.

المصدر: صحيفة حكايات