وصول د. الهادي ادريس الى يوغندا بسلام





أكدت حركة/ جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، وصول رئيسها ورئيس الجبهة الثورية السودانية الدكتور الهادي ادريس، سالمأ الى دولة يوغندا.

وقال الأستاذ محمدين محمد إسحق أمين الإعلام والناطق الرسمي الحركه (لسونا) انه ونسبة لما تردد عن وجود قنبلة في الطائرة التي أقلت د. الهادي الي يوغندا مساء امس، نؤكد بأن الذي حدث انه وبعد نزول د. الهادي من الطائرة في مطار عنتيبي، اكتشفت سلطات المطار، ورقة داخل الطائرة تفيد بوجود قنبلة داخلها، وقد تبين بعد التفتيش عدم صحة الأمر.

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