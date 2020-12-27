الكشف عن أسماء مرشحي قوى الإجماع الوطني للوزارات





تحصلت ( المصادر) على أسماء أبرز مرشحي كتلة قوى الإجماع الوطني للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها في يناير المقبل .

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن قوى الإجماع –أحد أبرز مكونات تحالف الحرية والتغيير- دفعت باسماء 6 مرشحين مؤكدة وجود خلافات حول بعض الوزارات لم يتم حسمها .

وقالت إن قائمة المرشحين ضمت البروفسيور محمد شيخون لمنصب وزير المالية وأبو بكر كرم الله وزيراً للتجارة ومنذر أبو المعالي وزيراً للاتصالات ومدير جامعة بحري د. بابكر محمد وزيراً للتعليم العالي وطارق كانقك وزيراً للعدل ومحمد ضياء الدين وزيراً للشباب والرياضة .

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني