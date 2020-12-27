الحزب الشيوعي: مقتل شهيد الكلاكلة الغرض منه إرهاب الثوار ولجان المقاومة





شن القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار هجوماً لاذعاً على الحكومة لجهة أنها متواطئة مع الأجهزة الأمنية بدليل أنها لم تكشف عن قتلة شاب الكلاكلة بالرغم من معرفتها بوهيتهم على _ حد قوله .

وقال كرار في حديثه (للجريدة) إن الحادثة مرتبطة بسلسلة من الاغتيالات التي حدثت منذ فض الاعتصام وحتى الآن ، معتبراً إياها بالمنظمة وأن الغرض منها إرهاب الثوار ولجان المقاومة ، وتساءل كرار لماذا تكون هنالك عربات من غير لوحات ؟ وحمل كرار الحكومة مسؤولية إغتيال شاب الكلاكلة لجهة أنها غير راغبة في هيكلة الاجهزة النظامية والامنية ، بجانب أنها لا تريد حراسة النظام الديمقراطي ، مستدلاً بمحاولة إغتيال حمدوك التي لم يكشف هوية منفذها بعد، وقال كرار: “مثل هذه الجرائم تؤكد على أن القانون معطل وأن الحكومة غير قادرة على حماية شعبها” ، ولم يستبعد كرار أن تحدث تصفيات أخرى إذ لم تأخذ الحكومة حق هذا القتيل ، وزاد: سندخل في عملية دوامة مستمرة من الاغتيال والاغتيال المضاد في حال لم يكن هنالك قانون رادع ويأتي بالقصاص لأسر الضحايا.

الخرطوم : أحمد جبارة

صحيفة الجريدة